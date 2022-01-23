Sky News: заявление МИД Британии о России и Украине основано на данных спецслужб США

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Заявления британского МИД о якобы намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера основаны на данных американских спецслужб, заявила редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс.
Sky News: заявление МИД Британии о России и Украине основано на данных спецслужб США
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«По данным Sky News, утверждение МИД Великобритании о планах России установить в Киеве пророссийское правительство основано на информации американских спецслужб, а не британских», — написала она в Twitter.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении на Украину и её оккупации.

В качестве потенциального кандидата был назван экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Сам Мураев назвал глупостью информацию британского МИД и потребовал от Лондона извинений.

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