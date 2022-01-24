Слуцкий допустил отказ российской делегации от работы в ПАСЕ при ущемлении её прав

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может отказаться от работы в ПАСЕ в случае ущемления её полномочий.
Слуцкий допустил отказ российской делегации от работы в ПАСЕ при ущемлении её прав
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Надеюсь, что конструктив возобладает и в этот раз. В противном случае (и позиция эта хорошо известна в Страсбурге) делегация откажется от работы в ПАСЕ. Мы не приемлем никакой дискриминации, никаких санкций или поражения в правах делегации России», — написал Слуцкий в Telegram.

По его словам, данная попытка оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ является третьей после возвращения России в ассамблею в 2019 году. 

Ранее депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгений Кравчук опротестовали полномочия России в ПАСЕ в ходе зимней сессии ассамблеи.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал это решение ожидаемым.

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