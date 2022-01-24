Депутаты от Литвы и Украины опротестовали полномочия России в ПАСЕ
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«Этот протест получил необходимую поддержку. Поэтому полномочия российской делегации без дебатов будут направлены в постоянную комиссию, комиссию по регламенту», — цитирует РИА Новости председательствующего.
За опротестование полномочий России проголосовали 49 депутатов, против — 19, воздержались восемь.
Полномочия российской делегации направят в комиссии по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для получения мнения.
Ранее министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что Россия будет полностью изолирована в случае эскалации ситуации на Украине.