Депутаты от Литвы и Украины опротестовали полномочия России в ПАСЕ

Депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгений Кравчук опротестовали полномочия России в ПАСЕ в ходе зимней сессии ассамблеи.

«Этот протест получил необходимую поддержку. Поэтому полномочия российской делегации без дебатов будут направлены в постоянную комиссию, комиссию по регламенту», — цитирует РИА Новости председательствующего.

За опротестование полномочий России проголосовали 49 депутатов, против — 19, воздержались восемь.

Полномочия российской делегации направят в комиссии по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для получения мнения.

Ранее министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что Россия будет полностью изолирована в случае эскалации ситуации на Украине.