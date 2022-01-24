Глава МИД Дании пригрозил России «полной изоляцией» в случае эскалации на Украине

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что Россия будет полностью изолирована в случае эскалации ситуации на Украине.

Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Россия должна знать, что цена за использование провокаций и военной силы с целью изменения границ Европы будет очень высокой — она будет полностью изолирована», — цитирует его ТАСС.

Также Куфуд заявил, что в этом случае в отношении России последует жёсткая реакция со стороны западных стран.

Он утверждает, что на Западе готовы применить «самые суровые санкции».

Ранее сообщалось, что истребители F-16 ВВС Дании усилят воздушную полицию НАТО в Литве.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.