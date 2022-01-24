Депутат Чепа назвал ожидаемым решение об опротестовании полномочий России в ПАСЕ

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Анастасия Белоусова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал решение об опротестовании депутатами от Литвы и Украины полномочий России в ПАСЕ в ходе зимней сессии ассамблеи.
Депутат Чепа назвал ожидаемым решение об опротестовании полномочий России в ПАСЕ
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«Для нас это не новость. Мы все этого ожидали, что они сделают такой ход. Но он ни на что не повлияет», — заявил парламентарий.

Ранее депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгений Кравчук опротестовали полномочия России в ПАСЕ в ходе зимней сессии ассамблеи.

Протест против полномочий России в ПАСЕ получил необходимую поддержку.

Далее полномочия российской делегации направят в комиссию по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для получения мнения.

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