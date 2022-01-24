Член ОП Данюк высказался о решении Британии вывести часть сотрудников посольства в Киеве

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Британия начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей.

По его мнению, такие действия свидетельствуют о том, что на Украине может быть совершена попытка провокации.

«Наверное, в отношении республик Донбасса. Для Запада удобно раскручивать миф о российской «агрессии». Это ход достаточно беспроигрышный, потому что, с одной стороны, посольство продолжит работать. С другой стороны, создаётся очередной информационный повод, который показывает, что Запад по-настоящему озабочен безопасностью своих сотрудников из-за «угрозы» со стороны России», — объяснил специалист.

Данюк подчеркнул, что у России нет никаких планов по «вторжению» на Украину.

Эксперт добавил, что заявления об эвакуации сотрудников можно расценить как попытку информационного прикрытия возможной провокации Киева в Донбассе.

Ранее стало известно, что Британия выводит часть сотрудников посольства в Киеве.

23 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций.