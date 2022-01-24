Глава МИД ФРГ Бербок призвала «не смешивать» территории НАТО и Украины

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Запад должен дифференцированно подойти к выбору мер реагирования на возможное обострение ситуации на Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она призвала «не смешивать» украинскую территорию с территорией стран НАТО.
Глава МИД ФРГ Бербок призвала «не смешивать» территории НАТО и Украины
  • AP

«В такой критической ситуации крайне важно дифференцированно подходить к мерам. Как альянс мы солидарны с Украиной. Но нельзя здесь смешивать территорию альянса и Украину», — цитирует Бербок ТАСС.

Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, обязательства НАТО не предполагают непосредственного участия в защите Украины, хотя альянс продолжит поддерживать её.

24 января НАТО объявило, что страны альянса увеличивают военное присутствие в Восточной Европе.

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