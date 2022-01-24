Боррель заявил об отсутствии у ЕС планов эвакуировать своих дипломатов с Украины

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС планов эвакуировать европейских дипломатов с Украины.
Боррель заявил об отсутствии у ЕС планов эвакуировать своих дипломатов с Украины
  • AP

Об этом Боррель сказал перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщило РИА Новости.

Он объяснил, что в ЕС не видят для этого причин. При этом Боррель заявил, что ожидает пояснений от США в связи с информацией о планах Вашингтона эвакуировать семьи американских дипломатов с Украины.

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин», — сказал он.

Также Боррель призвал не драматизировать ситуацию, пока идёт переговорный процесс.

Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

При этом в Госдепе заявили, что посольство США в Киеве продолжит свою работу в обычном режиме, несмотря на отъезд некоторых американских дипломатов.

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