В ходе протестов в Брюсселе пострадали около 15 человек

По меньшей мере 15 человек получили ранения в ходе беспорядков, которые произошли после акции протеста против санитарных ограничений в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«Пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что акции протеста против санитарных ограничений в Брюсселе с участием более 50 тыс. человек закончились погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах.

В полиции сообщили о задержании нескольких десятков человек, ещё до десяти пострадали.

После столкновений протестующих с представителями сил правопорядка полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ.