В ходе протестов в Брюсселе пострадали около 15 человек
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«Пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что акции протеста против санитарных ограничений в Брюсселе с участием более 50 тыс. человек закончились погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах.
В полиции сообщили о задержании нескольких десятков человек, ещё до десяти пострадали.
После столкновений протестующих с представителями сил правопорядка полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ.