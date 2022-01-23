ТАСС: митинги против санитарных ограничений в Брюсселе закончились погромами

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Акции протеста против санитарных ограничений в Брюсселе при участии более 50 тыс. человек закончились погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах.
ТАСС: митинги против санитарных ограничений в Брюсселе закончились погромами
  • ©Thierry Monasse/Getty Images

Об этом информирует ТАСС.

Как отмечается, участники протестных акций разбили витрины магазинов и стёкла некоторых зданий институтов ЕС, а также сожгли несколько автомобилей и мусорных контейнеров.

В полиции сообщили о задержании нескольких десятков людей, ещё до десяти человек пострадали.

После завершения митингов в парке Пятидесятилетия в Брюсселе около 1 тыс. участников отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками. 

Ранее сообщалось о столкновениях протестующих с представителями сил правопорядка, о применении полицией водомётов и слезоточивого газа.

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