ТАСС: митинги против санитарных ограничений в Брюсселе закончились погромами
- ©Thierry Monasse/Getty Images
Об этом информирует ТАСС.
Как отмечается, участники протестных акций разбили витрины магазинов и стёкла некоторых зданий институтов ЕС, а также сожгли несколько автомобилей и мусорных контейнеров.
В полиции сообщили о задержании нескольких десятков людей, ещё до десяти человек пострадали.
После завершения митингов в парке Пятидесятилетия в Брюсселе около 1 тыс. участников отказались расходиться и начали забрасывать полицейских петардами и бутылками.
Ранее сообщалось о столкновениях протестующих с представителями сил правопорядка, о применении полицией водомётов и слезоточивого газа.