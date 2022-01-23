Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против участников протестной акции

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Столкновения с представителями сил правопорядка произошли на акции протеста против санитарных ограничений в Брюсселе, полиция применила водомёты и слезоточивый газ.
Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против участников протестной акции
  • © AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции и начали бросать в полицейских петарды и бутылки.

Полиция отогнала группу протестующих, применив водомёты и слезоточивый газ. 

Ранее сообщалось, что в Стокгольме и Гетеборге прошли протесты против ковид-паспортов и антикоронавирусных ограничений.

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