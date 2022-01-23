Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ против участников протестной акции
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Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции и начали бросать в полицейских петарды и бутылки.
Полиция отогнала группу протестующих, применив водомёты и слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что в Стокгольме и Гетеборге прошли протесты против ковид-паспортов и антикоронавирусных ограничений.