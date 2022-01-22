В Швеции прошли протесты против введения ковид-паспортов и новых ограничений

В Стокгольме и Гетеборге прошли протесты против ковид-паспортов и антикоронавирусных ограничений, передает газета Svenska Dagbladet.

«Манифестации против ковид-паспортов, вакцин и ограничений прошли в субботу в Стокгольме и Гётеборге. В Стокгольме на (площади. — RT) Сергельсторг собралось от 8 тыс. до 9 тыс. протестующих», — цитирует сообщение издания РИА Новости.

Протесты носили мирный характер, полиция обеспечивала порядок в обоих городах. Сообщений о задержаниях не поступало.

На прошлой неделе тысячи человек приняли участие в протестах против ограничительных мер в Амстердаме.

Во Франции на митинг против санитарных пропусков вышли 54 тыс. человек.