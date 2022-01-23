Глава дипломатии ЕС Боррель осудил действия протестующих в Брюсселе
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- AP
«Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие на манифестации сегодня в Брюсселе, в том числе в наших помещениях», — написал он в Twitter.
Боррель сопроводил публикацию фотографией с разбитым стеклом в одном из зданий офиса европейской дипломатии.
Он выразил благодарность сотрудникам полиции за их усилия, направленные на восстановление порядка на улицах бельгийской столицы.
Ранее сообщалось, что акции протеста против санитарных ограничений в Брюсселе при участии более 50 тыс. человек закончились погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах.
В полиции сообщили о задержании нескольких десятков людей, ещё до десяти человек пострадали.
После столкновений протестующих с представителями сил правопорядка полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ.