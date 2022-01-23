Глава дипломатии ЕС Боррель осудил действия протестующих в Брюсселе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил действия протестующих против санитарных мер в Брюсселе.

«Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие на манифестации сегодня в Брюсселе, в том числе в наших помещениях», — написал он в Twitter.

Боррель сопроводил публикацию фотографией с разбитым стеклом в одном из зданий офиса европейской дипломатии.

Он выразил благодарность сотрудникам полиции за их усилия, направленные на восстановление порядка на улицах бельгийской столицы.

Ранее сообщалось, что акции протеста против санитарных ограничений в Брюсселе при участии более 50 тыс. человек закончились погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах.

В полиции сообщили о задержании нескольких десятков людей, ещё до десяти человек пострадали.

После столкновений протестующих с представителями сил правопорядка полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ.