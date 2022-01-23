Зась: миротворческую миссию ОДКБ положительно оценили на Западе

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Миротворческая миссия ОДКБ получила положительную оценку на Западе. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась.
Зась: миротворческую миссию ОДКБ положительно оценили на Западе
  • РИА Новости

«На Западе в том числе немало положительных откликов и отзывов об этой операции... Я вчера общался в онлайн-формате с помощником Генсека ООН, который тоже положительно оценил наши действия», — сказал Зась в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, «негативные оценки тоже присутствуют, однако это политизированная точка зрения».

«Трудно отрицать, что все эти действия пошли на пользу прежде всего Казахстану в обеспечении безопасности людей и безопасности государства», — добавил генсек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в республике было краткосрочным, но эффективным.

К настоящему времени в Россию вернулись все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, которые выполняли задачи в Казахстане.

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