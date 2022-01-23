В ВОЗ заявили о возможном окончании пандемии в Европе из-за омикрон-штамма
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Об этом информирует агентство AFP.
«Вполне вероятно, что регион приближается к концу пандемии», — говорится в сообщении.
Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что в мире могут появиться варианты коронавируса, которые будут более заразными, чем штамм «омикрон».
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».