В ВОЗ заявили о возможном окончании пандемии в Европе из-за омикрон-штамма

Штамм коронавируса «омикрон» может положить конец пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. Об этом заявили в ВОЗ.

Об этом информирует агентство AFP.

«Вполне вероятно, что регион приближается к концу пандемии», — говорится в сообщении.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что в мире могут появиться варианты коронавируса, которые будут более заразными, чем штамм «омикрон».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».