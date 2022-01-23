Политолог Почта прокомментировал заявление канцлера ФРГ Шольца о санкциях против России

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Дарья Ускова
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в случае введения санкций против России западным странам необходимо учитывать, какие будут последствия для них самих.
Политолог Почта прокомментировал заявление канцлера ФРГ Шольца о санкциях против России
  • ©Carstensen - Pool/Getty Images

По мнению эксперта, данное заявление может являться попыткой стабилизировать отношения с Россией.

«Есть идеологическая западная схема, такой мейнстрим: Россия проявляет много самостоятельности, заявляет о каких-то своих интересах на постсоветском пространстве — это ужас. Поэтому надо её сдерживать... нужна поддержка НАТО и так далее», — сообщил политолог.

При этом он отметил, что существуют и «трезвые голоса», указывающие на наличие экономических интересов.

«Германия, если будет следовать безумной политике, принципы которой разделяют Украина, Польша, прибалтийские государства, просто перестанет быть локомотивом европейской экономики и интеграции», — указал политолог.

Как подчеркнул Почта, подобные заявления являются свидетельством наличия разумных идей, которые всё-таки пробиваются через «пропагандистское идеологическое облако, нависшее над западным миром».

Ранее глава ФРГ Олаф Шольц призвал западные страны учитывать последствия от возможного введения санкций в отношении России. 

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