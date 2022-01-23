Блинкен высказался о заявлении МИД Британии по поводу якобы планов России на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о заявлении МИД Британии по поводу якобы плана России привести во власть на Украине пророссийского лидера.

«Я не могу комментировать те или иные разведданные. Тем не менее, как вам известно, в течение недель мы предупреждали о подобной тактике. И мы заявляли об этом публично», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении на Украину и её оккупации.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Позже редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс сообщила, что заявления британского МИД основаны на данных американских спецслужб.