В Минобороны Турции назвали сроки переговоров с США по поставке истребителей F-35

Анкара и Вашингтон проведут переговоры о поставке истребителей F-35 в конце января — начале февраля в США. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Что касается F-35, мы спросили: «Мы внесли такой вклад, как будем компенсировать?» Американская сторона сказала, что понимает», — цитирует РИА Новости Акара.

По его словам, стороны договорились о встрече в конце января — начале февраля.

Как уточнил министр, турецкая делегация отправится на переговоры в США.

В октябре 2021 года США и Турция провели консультации по программе создания F-35, из которой Анкара была исключена после покупки российских ЗРК С-400.

Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.

В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.