В Анкаре прошли американо-турецкие консультации по программе F-35
- AP
- © Staff Sgt. Chris Thornbury/U.S. Air Force
Как пишет РИА Новости, встреча проходила в Анкаре, делегация Пентагона и Минобороны Турции обсуждали разрешение оставшихся вопросов по программе.
«Встреча демонстрирует, что власти США намерены уважительно завершить вопросы предыдущего участия Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют вновь встретиться в предстоящие месяцы в Вашингтоне», — отметили в американском военном ведомстве.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.
Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки истребителей.
В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.
Это было сделано после решения Анкары о покупке российских ЗРК С-400.