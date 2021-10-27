В Анкаре прошли американо-турецкие консультации по программе F-35

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США и Турция провели консультации по программе создания F-35, из которой Анкара была исключена после покупки российских ЗРК С-400. Об этом сообщили в Пентагоне.
В Анкаре прошли американо-турецкие консультации по программе F-35
  • AP
  • © Staff Sgt. Chris Thornbury/U.S. Air Force

Как пишет РИА Новости, встреча проходила в Анкаре, делегация Пентагона и Минобороны Турции обсуждали разрешение оставшихся вопросов по программе.

«Встреча демонстрирует, что власти США намерены уважительно завершить вопросы предыдущего участия Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют вновь встретиться в предстоящие месяцы в Вашингтоне», — отметили в американском военном ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки истребителей.

В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.

Это было сделано после решения Анкары о покупке российских ЗРК С-400.

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