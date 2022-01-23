Азаров назвал бредом заявления МИД Британии о его возвращении во власть на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «чушью и бредом» заявления МИД Британии о том, что Россия якобы намерена вернуть его во власть на Украине.

«Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать... Это называется «без меня меня женили», — сказал он ТАСС, высказываясь по поводу данного заявления МИД Британии.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера и своих сторонников в его окружении.

В качестве потенциального кандидата был назван экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Сам Мураев назвал глупостью информацию британского МИД и потребовал от Лондона извинений.