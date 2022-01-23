Захарова: в МИД Британии заранее подготовили вброс о «смене власти» на Украине

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В МИД Великобритании заранее подготовили вброс о якобы планах по смене власти на Украине, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
Захарова: в МИД Британии заранее подготовили вброс о «смене власти» на Украине
  • РИА Новости

Дипломат обратила внимание на время, выбранное для публикации, — 01:30 мск.

«Заранее был подготовлен материал... было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 01:30 по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации... Мы отреагировали и будем реагировать», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении на Украину и её оккупации.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Позже редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс отметила, что заявления британского МИД основаны на данных американских спецслужб.

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