Захарова: в МИД Британии заранее подготовили вброс о «смене власти» на Украине
- РИА Новости
Дипломат обратила внимание на время, выбранное для публикации, — 01:30 мск.
«Заранее был подготовлен материал... было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 01:30 по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации... Мы отреагировали и будем реагировать», — цитирует Захарову ТАСС.
Ранее в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении на Украину и её оккупации.
В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.
Позже редактор военной информации Sky News Дебора Хейнс отметила, что заявления британского МИД основаны на данных американских спецслужб.