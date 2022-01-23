Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что не доверяет главе «Молдовагаза» Чебану
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«Нет», — ответила Гаврилица на вопрос о доверии Чебану.
Она также напомнила, что руководитель «Молдовагаза» «может быть назначен только с согласия Российской Федерации».
Ранее Чебан заявил, что молдавская сторона перевела российскому «Газпрому» треть авансового платежа за поставки газа в январе.
В свою очередь, «Газпром» предупредил о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае неполучения очередного платежа.