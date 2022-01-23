Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что не доверяет главе «Молдовагаза» Чебану

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью изданию ZDG заявила, что не доверяет генеральному директору компании «Молдовагаз» Вадиму Чебану.

«Нет», — ответила Гаврилица на вопрос о доверии Чебану.

Она также напомнила, что руководитель «Молдовагаза» «может быть назначен только с согласия Российской Федерации».

Ранее Чебан заявил, что молдавская сторона перевела российскому «Газпрому» треть авансового платежа за поставки газа в январе.

В свою очередь, «Газпром» предупредил о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае неполучения очередного платежа.