Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что не доверяет главе «Молдовагаза» Чебану

Короткая ссылка
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью изданию ZDG заявила, что не доверяет генеральному директору компании «Молдовагаз» Вадиму Чебану.
Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что не доверяет главе «Молдовагаза» Чебану
  • © Tayfun Salci/ZUMA Press Wire
  • Legion-Media

«Нет», — ответила Гаврилица на вопрос о доверии Чебану.

Она также напомнила, что руководитель «Молдовагаза» «может быть назначен только с согласия Российской Федерации».

Ранее Чебан заявил, что молдавская сторона перевела российскому «Газпрому» треть авансового платежа за поставки газа в январе.

В свою очередь, «Газпром» предупредил о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае неполучения очередного платежа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить