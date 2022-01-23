Власти Сирии потребовали вывода американских войск из страны

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МИД Сирии выдвинул требование о выводе военного контингента Соединённых Штатов с северо-востока страны. Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и ведомства по делам эмигрантов САР.

«Сирия потребовала вывода войск США с северо-востока и турецких сил с северо-запада страны», — сообщает агентство. 

В стране также требуют от Совета Безопасности ООН выполнить свои обязанности по поддержанию мира и безопасности ни в чём не повинных гражданских лиц.

Отмечается, что Сирия приравнивает действия, совершаемые американскими силами к военным преступлениям.

Ранее сообщалось, что сирийские военные заблокировали проезд колонны вооружённых сил США на северо-западе провинции Эль-Хасака и вынудили её развернуться.

В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг американских союзников от попыток нормализовать отношения с представителями властей Сирии.

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