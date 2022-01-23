Власти Сирии потребовали вывода американских войск из страны
«Сирия потребовала вывода войск США с северо-востока и турецких сил с северо-запада страны», — сообщает агентство.
В стране также требуют от Совета Безопасности ООН выполнить свои обязанности по поддержанию мира и безопасности ни в чём не повинных гражданских лиц.
Отмечается, что Сирия приравнивает действия, совершаемые американскими силами к военным преступлениям.
Ранее сообщалось, что сирийские военные заблокировали проезд колонны вооружённых сил США на северо-западе провинции Эль-Хасака и вынудили её развернуться.
В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг американских союзников от попыток нормализовать отношения с представителями властей Сирии.