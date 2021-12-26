SANA: сирийские военные заблокировали движение колонны бронетранспортёров США
- AP
«Местные источники сообщили корреспонденту агентства SANA, что армейцы заблокировали продвижение колонны из четырёх бронетранспортеров американских оккупантов через плантации Швейш в окрестностях Таль-Тамра, заставив её отступить и покинуть этот район», — сообщает агентство.
В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг американских союзников от попыток нормализовать отношения с представителями властей Сирии.