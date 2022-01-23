Власти Ирана одобрили вакцинацию против COVID-19 для детей в возрасте 9—12 лет
Об этом сообщает Anadolu.
«Вакцины будут вводиться добровольно, с согласия родителей», — подчеркнул Мансури.
По словам губернатора, дозировка препарата будет определена совместно с Минздравом и Национальным советом по борьбе с коронавирусом.
В сентябре Министерство здравоохранения Ирана объявило об одобрении однокомпонентной российской вакцины «Спутник Лайт».
До этого Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.