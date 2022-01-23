Посол России в Венесуэле: Каракас может усилить военное сотрудничество с Москвой
«Безусловно», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос, мог бы Каракас при условии резкого ухудшения отношений между Россией и США найти для Москвы военно-техническую форму поддержки.
Дипломат отметил, что венесуэльские политики и члены правительства уже сообщали о своей однозначной поддержке.
«В Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура», — сказал он, отметив, что страна располагает как глубоководными, так и гражданскими портами, а также различными базами военно-морского флота.
В ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия солидарна с правительством Венесуэлы и президентом страны Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела.