Посол России в Венесуэле: Каракас может усилить военное сотрудничество с Москвой

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Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что в случае усиления давления со стороны Соединённых Штатов Венесуэла и Россия могут усилить военное сотрудничество.

«Безусловно», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос, мог бы Каракас при условии резкого ухудшения отношений между Россией и США найти для Москвы военно-техническую форму поддержки.

Дипломат отметил, что венесуэльские политики и члены правительства уже сообщали о своей однозначной поддержке.

«В Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура», — сказал он, отметив, что страна располагает как глубоководными, так и гражданскими портами, а также различными базами военно-морского флота. 

В ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия солидарна с правительством Венесуэлы и президентом страны Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела.

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