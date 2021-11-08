Лавров: Россия солидарна с Венесуэлой в противостоянии вмешательству во внутренние дела
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«Мы солидарны с вашим правительством, с президентом Николасом Мадуро в его противостоянии попыткам изменить развитие венесуэльского государства за счёт давления извне, использования нелегитимных односторонних санкций и попыток прямого вмешательства в ваши внутренние дела. Будем продолжать поддерживать ваши усилия по развитию общенационального диалога, который находится, по-моему, на позитивном треке, особенно в преддверии предстоящих 21 ноября региональных и муниципальных выборов», — заявил Лавров.
Министр отметил, что Венесуэла является очень надежным партнёром России в Латинской Америке.
«Мы полностью поддерживаем ваше стремление самостоятельно определять пути дальнейшего развития своей страны и ценим наше взаимодействие по таким принципиальным вопросам современности, как уважение суверенитета государств, уважение центральной роли ООН, невмешательство во внутренние дела», — добавил глава российского МИД.
Ранее сообщалось, что посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров провёл встречи с главой МИД Феликсом Пласенсией и вице-президентом страны Делси Родригес.