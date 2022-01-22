Bild: МИД ФРГ планирует эвакуировать семьи дипломатов с Украины в случае эскалации

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В МИД Германии разрабатывают план эвакуации семей немецких дипломатов с территории Украины в случае эскалации ситуации.
Bild: МИД ФРГ планирует эвакуировать семьи дипломатов с Украины в случае эскалации
  • © Picture Alliance / SULUPRESS.DE
  • Legion-Media

«Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — говорится в сообщении Bild.

Ранее журналист Fox News Лукас Томлинсон заявил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.

Позже в Госдепе опровергли эти данные и добавили, что если будет принято решение об изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, то «американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация». 

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