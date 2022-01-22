РИА Новости: Козак примет участие в переговорах политсоветников стран нормандского формата

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак примет участие в переговорах политических советников стран нормандского формата.

«Политсоветники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, от России будет замглавы администрации президента Козак», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в президентской администрации.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона способствовать продвижению Минских соглашений.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Франция и ФРГ хотели бы сохранить нормандский формат в прежнем виде.