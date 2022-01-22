РИА Новости: Козак примет участие в переговорах политсоветников стран нормандского формата
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«Политсоветники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, от России будет замглавы администрации президента Козак», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в президентской администрации.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона способствовать продвижению Минских соглашений.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Франция и ФРГ хотели бы сохранить нормандский формат в прежнем виде.