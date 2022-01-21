МИД России: Франция и ФРГ хотели бы сохранить нормандский формат в прежнем виде

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МИД России высказался о позиции Франции и Германии по возможному участию США в нормандском формате.
МИД России: Франция и ФРГ хотели бы сохранить нормандский формат в прежнем виде
  • РИА Новости

«Необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники — Германия и Франция — предпочли бы сохранить её в том виде, в котором она существует в настоящее время», — говорится в заявлении.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона способствовать продвижению Минских соглашений.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что российская сторона «не совсем понимает, с чем США могут прийти» в нормандский формат.

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