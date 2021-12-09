Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о позиции России по участию США в нормандском формате по Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему», — сказал он.

Рябков добавил, что российская сторона «не совсем понимает, с чем США могут прийти» в нормандский формат.

Также он заявил, что в России не очень представляют себе, готовы ли США сдерживать Киев и добиваться от него движения к выполнению Минских соглашений.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона способствовать продвижению Минских соглашений.