Рябков рассказал о позиции России по участию США в нормандском формате

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о позиции России по участию США в нормандском формате по Украине. Об этом сообщило РИА Новости.
Рябков рассказал о позиции России по участию США в нормандском формате
  • РИА Новости

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему», — сказал он.

Рябков добавил, что российская сторона «не совсем понимает, с чем США могут прийти» в нормандский формат.

Также он заявил, что в России не очень представляют себе, готовы ли США сдерживать Киев и добиваться от него движения к выполнению Минских соглашений.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона способствовать продвижению Минских соглашений.

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