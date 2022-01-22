В МИД России назвали провокацией публикацию Госдепа о «российской дезинформации»

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Материал Госдепартамента США о якобы российской дезинформации по ситуации вокруг Украины является откровенной провокацией. Об этом заявили в МИД России.
В МИД России назвали провокацией публикацию Госдепа о «российской дезинформации»
  • Legion-Media

«Вместо того чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Публикацию Госдепартамента накануне переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном «иначе как откровенной провокацией не назовёшь», заключили в ведомстве.

В Госдепартаменте США ранее опубликовали материал о якобы российской дезинформации по ситуации вокруг Украины. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ содержит «пассажи просто нечеловеческой лжи».

21 января российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что США хотят подменить дискуссию о гарантиях безопасности в Европе «агрессией» России против Украины. 

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