В Японии за сутки выявили более 50 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
За сутки в Японии выявлено более 50 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Это рекордный показатель суточной заболеваемости в стране.
В Японии за сутки выявили более 50 тысяч случаев коронавируса
  • ©Yuichi Yamazaki/Getty Images

Об этом сообщает Kyodo News.

Уточняется, что в Токио за 24 часа зафиксировано 11 227 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее Минздрав Японии одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить