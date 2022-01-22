В Японии за сутки выявили более 50 тысяч случаев коронавируса

За сутки в Японии выявлено более 50 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Это рекордный показатель суточной заболеваемости в стране.

©Yuichi Yamazaki/Getty Images

Об этом сообщает Kyodo News. Уточняется, что в Токио за 24 часа зафиксировано 11 227 случаев заболевания коронавирусом. Ранее Минздрав Японии одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет.