В Японии за сутки выявили более 50 тысяч случаев коронавируса
За сутки в Японии выявлено более 50 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Это рекордный показатель суточной заболеваемости в стране.
- ©Yuichi Yamazaki/Getty Images
Об этом сообщает Kyodo News.
Уточняется, что в Токио за 24 часа зафиксировано 11 227 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее Минздрав Японии одобрил препарат Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет.
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