Путин рассказал Пашиняну о переговорах с США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Николом Пашиняном рассказал про ход переговоров с Соединёнными Штатами по гарантиям безопасности.

«По просьбе Никола Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Женеве предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования со стороны Вашингтона российских озабоченностей по безопасности.

Также Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который в Вашингтоне обещали представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.