Путин рассказал Пашиняну о переговорах с США по гарантиям безопасности
- РИА Новости
«По просьбе Никола Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Женеве предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования со стороны Вашингтона российских озабоченностей по безопасности.
Также Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который в Вашингтоне обещали представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.