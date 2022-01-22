Путин рассказал Пашиняну о переговорах с США по гарантиям безопасности

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с армянским коллегой Николом Пашиняном рассказал про ход переговоров с Соединёнными Штатами по гарантиям безопасности.
Путин рассказал Пашиняну о переговорах с США по гарантиям безопасности
  • РИА Новости

«По просьбе Никола Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Женеве предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования со стороны Вашингтона российских озабоченностей по безопасности.

Также Лавров отметил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который в Вашингтоне обещали представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить