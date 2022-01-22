WP: США попросили Россию не публиковать ответ американцев по гарантиям безопасности

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Американские должностные лица попросили российских коллег не публиковать письменный ответ США на проекты России по безопасности, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.
WP: США попросили Россию не публиковать ответ американцев по гарантиям безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © Benjamin Van Der Spek / Eye

«Должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете», — говорится в сообщении.

По данным издания, должностное лицо из Госдепа признаёт, что Москва может принять решение о публикации документа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США изложат обеспокоенность действиями России и идеи по укреплению безопасности в письменном виде.

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