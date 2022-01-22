WP: США попросили Россию не публиковать ответ американцев по гарантиям безопасности

Американские должностные лица попросили российских коллег не публиковать письменный ответ США на проекты России по безопасности, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

«Должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете», — говорится в сообщении.

По данным издания, должностное лицо из Госдепа признаёт, что Москва может принять решение о публикации документа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США изложат обеспокоенность действиями России и идеи по укреплению безопасности в письменном виде.