WP: США попросили Россию не публиковать ответ американцев по гарантиям безопасности
- Gettyimages.ru
- © Benjamin Van Der Spek / Eye
«Должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете», — говорится в сообщении.
По данным издания, должностное лицо из Госдепа признаёт, что Москва может принять решение о публикации документа.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США изложат обеспокоенность действиями России и идеи по укреплению безопасности в письменном виде.