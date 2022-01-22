В Белом доме пообещали письменный ответ на предложения России по безопасности

США изложат обеспокоенность действиями России и идеи по укреплению безопасности в письменном виде, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы изложим на бумаге... серьёзные обеспокоенности, которые есть у нас и наших союзников и партнёров по поводу действий России, а также идеи, как бы мы могли на самом деле укрепить ощущение безопасности друг друга», — сказала Псаки на брифинге.

По её словам, есть ряд мер, которые можно предпринять.

Она отметила, что США не поступятся такими принципами как «право народа Украины писать собственное будущее».

Ранее Псаки отметила, что США намерены продолжить оказывать военную поддержку Украине.