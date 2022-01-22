В США заявили о рассмотрении военных мер против России в случае эскалации на Украине

США рассматривают применение военных мер в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — приводит РИА Новости ответ постпреда на вопрос, принимаются ли во внимание военные меры, в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Она напомнила, что Соединённые Штаты работают с Украиной с 2014 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США намерены продолжить оказывать военную поддержку Украине.