В США заявили о рассмотрении военных мер против России в случае эскалации на Украине
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«Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — приводит РИА Новости ответ постпреда на вопрос, принимаются ли во внимание военные меры, в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.
Она напомнила, что Соединённые Штаты работают с Украиной с 2014 года.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США намерены продолжить оказывать военную поддержку Украине.