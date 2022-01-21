Депутат Белик назвал паникой и истерией военную поддержку Украины США
- AP
- © Andrew Harnik
По мнению парламентария, США проводят активную информационную кампанию «о готовящемся «российском вторжении» на Украину».
«Москва отвергает данный факт, но США упорно пытаются убедить всех в его неоспоримости, такая вот странная работа на опережение — поставки вооружения вкупе с нагнетанием паники и истерией», — считает депутат.
Он отмечает, что «за военной помощью, оказываемой Украине, стоят внушительные средства».
«На «российской угрозе» в США зарабатываются деньги, ведь ничего не жалко для страны, страдающей от «агрессии» России. Другой вопрос, в чьих карманах оседают эти денежные потоки», — сказал Белик.
Ранее Псаки отметила, что США намерены продолжить оказывать военную поддержку Украине.
При этом за 2021 год Вашингтон выделил Киеву $650 млн. Псаки добавила, что «в ближайшее время будет больше поставок».