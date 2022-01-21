Депутат Белик назвал паникой и истерией военную поддержку Украины США

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.

По мнению парламентария, США проводят активную информационную кампанию «о готовящемся «российском вторжении» на Украину».

«Москва отвергает данный факт, но США упорно пытаются убедить всех в его неоспоримости, такая вот странная работа на опережение — поставки вооружения вкупе с нагнетанием паники и истерией», — считает депутат.

Он отмечает, что «за военной помощью, оказываемой Украине, стоят внушительные средства».

«На «российской угрозе» в США зарабатываются деньги, ведь ничего не жалко для страны, страдающей от «агрессии» России. Другой вопрос, в чьих карманах оседают эти денежные потоки», — сказал Белик.

Ранее Псаки отметила, что США намерены продолжить оказывать военную поддержку Украине.

При этом за 2021 год Вашингтон выделил Киеву $650 млн. Псаки добавила, что «в ближайшее время будет больше поставок».