Депутат Белик назвал паникой и истерией военную поддержку Украины США

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине.
Депутат Белик назвал паникой и истерией военную поддержку Украины США
  • AP
  • © Andrew Harnik

По мнению парламентария, США проводят активную информационную кампанию «о готовящемся «российском вторжении» на Украину».

«Москва отвергает данный факт, но США упорно пытаются убедить всех в его неоспоримости, такая вот странная работа на опережение — поставки вооружения вкупе с нагнетанием паники и истерией», — считает депутат.

Он отмечает, что «за военной помощью, оказываемой Украине, стоят внушительные средства».

«На «российской угрозе» в США зарабатываются деньги, ведь ничего не жалко для страны, страдающей от «агрессии» России. Другой вопрос, в чьих карманах оседают эти денежные потоки», — сказал Белик.

Ранее Псаки отметила, что США намерены продолжить оказывать военную поддержку Украине.

При этом за 2021 год Вашингтон выделил Киеву $650 млн. Псаки добавила, что «в ближайшее время будет больше поставок».

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