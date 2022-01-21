Страны Прибалтики намерены поставить Украине комплексы Javelin и Stinger

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Страны Прибалтики намерены поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.
Страны Прибалтики намерены поставить Украине комплексы Javelin и Stinger
  • © Ukrainian Defense Ministry Press Service
  • AP

Уточняется, что Литва и Латвия передадут Киеву ПЗРК Stinger, а Эстония — комплексы Javelin.

В пресс-службе литовского Минобороны сообщили, что вооружение укрепит обороноспособность Украины.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.

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