Страны Прибалтики намерены поставить Украине комплексы Javelin и Stinger

Страны Прибалтики намерены поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.

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AP

Уточняется, что Литва и Латвия передадут Киеву ПЗРК Stinger, а Эстония — комплексы Javelin. В пресс-службе литовского Минобороны сообщили, что вооружение укрепит обороноспособность Украины. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация разрешила Эстонии, Латвии и Литве поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы производства США Javelin и Stinger.