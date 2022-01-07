NBC: США работают над вопросом поставок ПЗРК Stinger украинским военным

Короткая ссылка
Соединённые Штаты работают с членами НАТО по вопросам поставок Украине переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.
NBC: США работают над вопросом поставок ПЗРК Stinger украинским военным
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Соединённые Штаты работают с другими членами альянса НАТО над организацией доставки ПЗРК Stinger, запрошенных правительством в Киеве», — говорится в сообщении телеканала.

Как уточняется в материале, в Киеве считают, что ракеты класса «земля-воздух» помогут украинским военным «защитить страну от низколетящих российских вертолётов и беспилотников».

В ноябре прошлого года телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger, из-за опасений «вторжения России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить