NBC: США работают над вопросом поставок ПЗРК Stinger украинским военным

Соединённые Штаты работают с членами НАТО по вопросам поставок Украине переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

«Соединённые Штаты работают с другими членами альянса НАТО над организацией доставки ПЗРК Stinger, запрошенных правительством в Киеве», — говорится в сообщении телеканала.

Как уточняется в материале, в Киеве считают, что ракеты класса «земля-воздух» помогут украинским военным «защитить страну от низколетящих российских вертолётов и беспилотников».

В ноябре прошлого года телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger, из-за опасений «вторжения России».