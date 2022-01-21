Блинкен подтвердил намерение США предоставить ответ России на следующей неделе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение Вашингтона предоставить ответ России по предложениям о гарантиях безопасности на следующей неделе.

«Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе», — приводит слова Блинкена РИА Новости.

По его словам, стороны договорились о проведении дальнейших обсуждений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который Вашингтон обещал представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с Блинкеном.

21 января в Женеве состоялась встреча Лаврова и Блинкена.