Блинкен подтвердил намерение США предоставить ответ России на следующей неделе

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение Вашингтона предоставить ответ России по предложениям о гарантиях безопасности на следующей неделе.
Блинкен подтвердил намерение США предоставить ответ России на следующей неделе
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе», — приводит слова Блинкена РИА Новости.

По его словам, стороны договорились о проведении дальнейших обсуждений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который Вашингтон обещал представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с Блинкеном.

21 января в Женеве состоялась встреча Лаврова и Блинкена.

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