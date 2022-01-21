Лавров: документы Госдепа о «дезинформации» России читать невозможно

Документы Госдепартамента США относительно российской «дезинформации» невозможно читать, они не выдерживают никакого критического анализа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что всё, что там написано, не выдерживает никакого критического анализа и в большинстве случаев это чистая ложь», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Госдепартамент ранее выпустил материал о якобы имеющей место российской дезинформации по Украине.

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил опасение, что подобные заявления Госдепа приводят к деградации отношений между Россией и США.