Посол Антонов назвал голословными заявления США о дезинформации России по Украине
- РИА Новости
«В течение нескольких часов американцы опубликовали целых три документа, призванных изобличить российские власти и государственные СМИ. Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды», — заявил Антонов.
Он также выразил опасение, что подобные заявления Госдепа приводят к деградации отношений между Россией и США.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что текст Госдепа о якобы российской дезинформации по ситуации на Украине содержит «пассажи просто нечеловеческой лжи».