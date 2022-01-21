Посол Антонов назвал голословными заявления США о дезинформации России по Украине

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал голословными заявления американских властей о якобы российской дезинформации по ситуации вокруг Украины.

«В течение нескольких часов американцы опубликовали целых три документа, призванных изобличить российские власти и государственные СМИ. Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды», — заявил Антонов.

Он также выразил опасение, что подобные заявления Госдепа приводят к деградации отношений между Россией и США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что текст Госдепа о якобы российской дезинформации по ситуации на Украине содержит «пассажи просто нечеловеческой лжи».