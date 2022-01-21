Посол Антонов назвал голословными заявления США о дезинформации России по Украине

Короткая ссылка
Российский посол в США Анатолий Антонов назвал голословными заявления американских властей о якобы российской дезинформации по ситуации вокруг Украины.
Посол Антонов назвал голословными заявления США о дезинформации России по Украине
  • РИА Новости

«В течение нескольких часов американцы опубликовали целых три документа, призванных изобличить российские власти и государственные СМИ. Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их «мифами российской пропаганды», — заявил Антонов.

Он также выразил опасение, что подобные заявления Госдепа приводят к деградации отношений между Россией и США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что текст Госдепа о якобы российской дезинформации по ситуации на Украине содержит «пассажи просто нечеловеческой лжи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить