Замглавы МИД Рябков: Россия не боится никого, в том числе США
- РИА Новости
Иностранная журналистка, «подловив» Рябкова в гардеробе перед встречей России и США, спросила, «боится ли Россия Украины».
«Знаете, мы не боимся никого, даже США», — ответил Рябков.
В настоящее время в Женеве проходят переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как отметил госсекретарь США, он не ждёт больших прорывов по итогам встречи. Такой же позиции придерживается российский министр.
Как ранее заявили в МИД России, американским властям пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина «абсолютно анахронична» и не имеет хороших перспектив для США.