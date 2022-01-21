Замглавы МИД Рябков: Россия не боится никого, в том числе США

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Россия не боится никого, в том числе Соединённых Штатов, заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков в преддверии переговоров в Женеве.
Замглавы МИД Рябков: Россия не боится никого, в том числе США
  • РИА Новости

Иностранная журналистка, «подловив» Рябкова в гардеробе перед встречей России и США, спросила, «боится ли Россия Украины».

«Знаете, мы не боимся никого, даже США», — ответил Рябков.

В настоящее время в Женеве проходят переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как отметил госсекретарь США, он не ждёт больших прорывов по итогам встречи. Такой же позиции придерживается российский министр.

Как ранее заявили в МИД России, американским властям пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика «двойного сдерживания» Москвы и Пекина «абсолютно анахронична» и не имеет хороших перспектив для США.

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