МИД: между Россией и США нет непреодолимых разногласий

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В МИД России заявили, что между Москвой и Вашингтоном нет непреодолимых разногласий, однако сторонам необходимо выстроить атмосферу доверия.
МИД: между Россией и США нет непреодолимых разногласий
  • РИА Новости

«Теперь же важно отстроить заново атмосферу доверия, вернуться хотя бы к подобию нормальности. Это в наших общих интересах. По большому счёту, между Россией и США нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю. Мы к честному разговору всегда готовы. Но втягиваться в диалог только по нужным США темам, когда наши законные озабоченности демонстративно игнорируются, не собираемся», — говорится в сообщении российского МИД.

В МИД призвали США провести «работу над ошибками» и отказаться от претензий на мировую гегемонию.

Кроме того, МИД России заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном подошли к критической черте по вине США.

Также МИД России высказался о позиции Франции и Германии по возможному участию США в нормандском формате.

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