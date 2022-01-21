МИД России заявил, что отношения Москвы и Вашингтона подошли к опасной критической черте

МИД России заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном подошли к критической черте по вине США.

«Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьёзный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надёжных гарантий безопасности России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в своё время Москва предпринимала усилия для возможности стать друзьями или надёжными партнёрами с Вашингтоном.

«Наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами», — добавили в МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО и покажет, есть ли дальнейшая вероятность консультаций.