Захарова назвала причины ненависти «англосаксонских пропагандистов» к RT

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причины ненависти «англосаксонских пропагандистов» к RT.
Захарова назвала причины ненависти «англосаксонских пропагандистов» к RT
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«У слепой ненависти, которую испытывают англосаксонские пропагандисты к RT, есть две причины: 1. Этот канал вещает на нескольких языках. 2. Он стал по-настоящему популярным», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, эти два фактора воспринимаются в Вашингтоне как очередное публичное доказательство утраты монополии ещё на одном направлении.

«У очередного обострения внимания к RT, Sputnik и Маргарите Симоньян есть одна причина — в России тронули тех, кто в идеологически-пропагандистком плане работал на обслуживание западных интересов, назвав иноагентов иноагентами. Если короче — месть», — добавила Захарова.

Она добавила, что этого они не могут простить.

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