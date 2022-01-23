В ЕП подняли вопрос о действиях ЕК в условиях энергетического кризиса

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Юлия Гуреева
Депутат Европейского парламента от Нидерландов Том Берендсен выразил обеспокоенность по поводу энергетического кризиса в ЕС. Он попросил Еврокомиссию пояснить, какие меры она намерена принять в сложившихся условиях. С запросом политика ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о действиях ЕК в условиях энергетического кризиса
  • © EMMANUEL DUNAND
  • AFP

«Какие меры планирует принять комиссия в контексте европейского сотрудничества, чтобы в некоторой степени смягчить влияние кризиса на домохозяйства, малые и средние предприятия, а также промышленность?» — говорится в запросе парламентария.

Берендсен поинтересовался, как Еврокомиссия оценивает ситуацию на энергетическом рынке и каковы, по мнению ЕК, причины нынешнего кризиса.

При этом евродепутат попросил объяснить, какую роль в этом сыграли среди прочего сокращение поставок газа по российскому газопроводу Ямал — Европа, высокая цена на выбросы углерода и низкий уровень запасов в европейских газовых хранилищах.

Берендсен также спросил, каковы ожидания Еврокомиссии в отношении динамики цен на энергетическом рынке в ближайшие годы.

Ранее несколько членов Европарламента подняли вопрос о связи энергетического кризиса с реализацией европейского «Зелёного курса».

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