В ЕП подняли вопрос о действиях ЕК в условиях энергетического кризиса
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- AFP
«Какие меры планирует принять комиссия в контексте европейского сотрудничества, чтобы в некоторой степени смягчить влияние кризиса на домохозяйства, малые и средние предприятия, а также промышленность?» — говорится в запросе парламентария.
Берендсен поинтересовался, как Еврокомиссия оценивает ситуацию на энергетическом рынке и каковы, по мнению ЕК, причины нынешнего кризиса.
При этом евродепутат попросил объяснить, какую роль в этом сыграли среди прочего сокращение поставок газа по российскому газопроводу Ямал — Европа, высокая цена на выбросы углерода и низкий уровень запасов в европейских газовых хранилищах.
Берендсен также спросил, каковы ожидания Еврокомиссии в отношении динамики цен на энергетическом рынке в ближайшие годы.
Ранее несколько членов Европарламента подняли вопрос о связи энергетического кризиса с реализацией европейского «Зелёного курса».