Аналитик Правосудов объяснил рост цен на газ в Европе

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена газа в Европе вновь поднялась выше $1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

«Ничего принципиально не изменилось. Из-за того что выросло потребление, пошёл рост спроса на газ, причём не только в Европе, но и по всему миру, в том числе и в азиатских странах, в первую очередь в Китае. Сжиженный природный газ в основном уходит туда, и на европейском рынке образовался некий дефицит, в результате трейдеры стали накручивать цену, а у них есть прекрасная возможность, потому что было выпущено много денег за период кризиса, которые пришли на биржи», — рассказал он.

По словам аналитика, цены растут не только на газ, «но и на другие биржевые товары».

«С учётом того, что газа ещё мало в хранилищах в Европе, это тоже поддерживает аппетит трейдеров на то, чтобы накручивать цену вверх, что они и делают», — заключил Правосудов.

Ранее стало известно о том, что цена газа в Европе на биржевых торгах в понедельник, 13 декабря, поднялась выше $1300 за 1 тыс. куб. м.