Цена газа в Европе поднялась выше $1300 за 1 тысячу кубометров
- Reuters
Об этом, как пишет агентство РИА Новости, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу нидерландского TTF на платформе ICE Futures на 10:07 мск составила $1329.
6 декабря в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что европейские страны уже потратили почти 25% объёмов газа, которые были закачаны в этом году в подземные хранилища.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».