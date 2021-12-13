Цена газа в Европе поднялась выше $1300 за 1 тысячу кубометров

Цена газа в Европе на биржевых торгах в понедельник, 13 декабря, поднялась выше $1300 за 1 тыс. куб. м.

Об этом, как пишет агентство РИА Новости, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу нидерландского TTF на платформе ICE Futures на 10:07 мск составила $1329.

6 декабря в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что европейские страны уже потратили почти 25% объёмов газа, которые были закачаны в этом году в подземные хранилища.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».